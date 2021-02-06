223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، تسجيل 223 إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19» خلال ال24 ساعة الأخيرة، بتراجع 25 إصابة عن اليوم السابق، ليبلغ إجمالي الإصابات 108852.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، أنه جرى رصد حالتي وفاة جديدتين بانخفاض 3 حالات عن يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات 2911.

وأشار فورار إلى تعافي 176 حالة جديدة، ليرتفع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 74 ألفاً و602. بينما يوجد 21 مصاباً في العناية المركزة.