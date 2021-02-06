رومانيا تخصص لقاح «أسترازينيكا» لمن تقل أعمارهم عن 55 عاماً



ابوظبي - سيف اليزيد - تلقت رومانيا السبت أول شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وأعلنت السلطات أنها ستخصص لتطعيم من تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

بذلك تنضم رومانيا إلى عدد متزايد من الدول قيّدت استعمال لقاح أسترازينيكا، رغم أن وكالة الأدوية الأوروبية رخصت لاستعماله لكل الراشدين.

وتضم الشحنة التي وصلت إلى رومانيا 81600 جرعة.

وقال رئيس الوزراء فلورين سيتو للصحافيين أثناء استقبال الشحنة، إنه «يفترض أن نتلقى هذا الشهر 600 ألف جرعة. يمكن أن يبدأ الناس بحجز المواعيد اعتبارا من 10 فبراير».

و«أسترازينيكا» هو ثالث لقاح ترخص أوروبا لاستعماله بعد لقاحي فايزر-بايونتيك وموديرنا.

وتهدف رومانيا التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة إلى تلقيح نحو عشرة ملايين شخص بحلول سبتمبر.

وجرى تطعيم أكثر من 450 ألف شخص بجرعة واحدة على الأقل منذ إطلاق حملة التلقيح في ديسمبر.

ورغم تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في رومانيا خلال الأسابيع الماضية، إلا أنها تضررت منه بشدة في الإجمال بتسجليها 18748 وفاة وأكثر من 740.732 إصابة.



