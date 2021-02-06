بسبب رفضه بروتوكولات “كورونا” … روسيا تلغي لقاء بوتين بقاليباف

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 08:17 مساءً - منذ 16 دقيقة

أعلن نائب في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، عن إلغاء السلطات الروسية اجتماعًا للرئيس فلاديمير بوتين، برئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، والذي سيصل، غدًا الأحد، في زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو.

وقال البرلماني الإيراني، مجتبى توانكر، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: ”علمت بإلغاء اجتماع بوتين بقاليباف رغم الإعداد مسبقًا لهذا اللقاء، وذلك بعدما رفض قاليباف البروتوكلات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا“.

وأضاف النائب توانكر أن بوتين قرر تعيين ممثل خاص لمقابلة رئيس البرلمان الإيراني، وذلك لإيصال ”رسالة مهمة“ إلى الرئيس الروسي.

ومن المقرر أن يصل رئيس البرلمان الإيراني، باقر قاليباف العاصمة الروسية موسكو، غدًا الأحد، وذلك تلبية لدعوة المسؤولين الروس، حيث يحمل قاليباف رسالة من قبل من المرشد الإيراني، علي خامنئي للرئيس الروسي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، سيناقش قاليباف خلال لقائه المسؤولين الروس مسألة الاتفاق النووي بين طهران والغرب، والعلاقات الاقتصادية مع موسكو، لا سيما ملف مبيعات النفط.