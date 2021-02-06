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حصيلة حملة التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 463 آلاف شخص تلقوا الجرعة الأولى

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح 463 ألفا و966 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة.

حملة التلقيح انطلقت الأسبوع الماضي، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين،  على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

وكان المغرب قد تلقى شحنة لقاح أولى من لقاح “أسترازينيكا – أوكسفورد”، ثم تسلم شحنة ثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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