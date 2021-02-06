بعد توقيف حساباته.. ترامب يسعى للاستحواذ على منصة للتواصل الاجتماعي

جدة - عبدالحي حسين - كشفت تقارير أمريكية عن وثائق تتعلق بمفاوضات بين منظمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وتطبيق “بارلر” للتواصل الاجتماعي لكي يكون شبكته الاجتماعية الجديدة، بعد حجب حسابه على تطبيق “تويتر”.

وفيما لم يكشف تقرير موقع “بازفيد” عن انضمام ترامب في المفاوضات بشكل مباشر، فإن الوثائق التي حصل عليها تكشف أن تطبيق “بارلر” يعرض على ترامب حصوله على 40٪ من ملكية الشركة، إذا كان يرغب في نشر تدويناته على منصتها قبل ساعات من الآخرين.

لكن حذر الخبراء القانونيون من أنه في حال إتمام الصفقة، فإن الاستحواذ على حصة ملكية في مقابل المحتوى الحصري من الممكن أن ينتهك قوانين مكافحة الرشوة.

وتابع التقرير أن المحادثات جرت خلال الصيف الماضي أثناء حملة ترامب الرئاسية، وكذلك، مرة أخرى، في شهر K.KFV الماضي، بعد أن فقد ترامب محاولته لإعادة انتخابه.

و”بارلر” هي شبكة اجتماعية تركز على “حرية التعبير”، واجتذبت العديد من الأصوات اليمينية والمتطرفة، ولا تزال غير متصلة بالإنترنت بعد عدة أيام من إلغاء مجلس إدارتها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يعتمد على موقع “تويتر” بصورة كلية، بينما اعتمدت حملته الانتخابية بشكل كبير على موقع “فيسبوك”.

وارتفعت شعبية تطبيق “بارلر” مؤخرا ليصبح التطبيق المجاني الأول في متجر تطبيقات “آبل”، بعد أن حظر موقع “تويتر” الأكبر بكثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكره موقع “نيوز ياهو”.

وانتشرت رسائل الدعم لحادثة اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، إلى جانب الدعوات إلى مظاهرات جديدة، على منصة “بارلر”، ما دفع شركة “غوغل” إلى إزالتها من متجر التطبيقات الخاص بها، تلتها شركة “أبل”.