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تقرير أممي يكشف امتلاك “داعش” احتياطيا نقديا يتجاوز 100 مليون دولار

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت الأمم المتحدة، إن التقديرات تشير إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي، لديه 100 مليون دولار من الاحتياطي النقدي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن “لجنة معاقبة القاعدة وداعش”، التابعة لمجلس الأمن.

وأوضح التقرير أن تنظيم “داعش” ما زال لديه حوالي 10 آلاف مقاتل في سوريا والعراق.

وأضاف أن العدد الأكبر من عناصر التنظيم يتواجدون في العراق، لافتا إلى أنه يواصل جمع الأموال بطرق عديدة، مثل الابتزاز والخطف والفدية.

وأشار إلى أن التنظيم حصل على أموال من الخارج من خلال شبكات مالية غير رسمية، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أنه يمتلك نحو 100 مليون دولار كمخزون نقدي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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