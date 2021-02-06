التساقطات المطرية تهم 30 إقليما وعمالة.. ونسب ملئ السدود تقترب من 50 بالمائة

جدة - عبدالحي حسين - عززت التساقطات المطرية، التي تشهدها المملكة ، كميات المياه المتجمعة بمختلف سدود المملكة، حيث تقترب النسبة الإجمالية للملئ من 50 بالمائة، وفق ما أظهرته معطيات صادرة اليوم السبت، عن وزارة التجيهز والنقل واللوجستيك والماء.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الفارطة، سجلت المديرية العامة للأرصاد الجوية، تساقطات مطرية متفاوتة الحجم بأكثر من 30 إقليما وعمالة، كانت أعلاها في إقليمي القنيطرة وتارودانت ب23 ملمترا، تليهما المحمدية ب22 ملمترا، وبنسليمان ب20 ملمترا.

وأظهرت معطيات إحصائية رسمية، عن قطاع الماء، أن النسبة الإجمالية لملء السدود قد بلغت إلى حدود صباح اليوم السبت، نحو 46.65 بالمائة، أي ما يناهز 7498 مليون متر مكعب، حيث حافظت السدود الواقعة بالحوض المائي لسبو على تصدرها بنسبة ملء تعادل 68.79 بالمائة، وبما يفوق 3820 مليون متر مكعب.

كما سجلت السدود الواقعة بحول اللوكسوس المائي، نسبة ملء تعادل 66.8 بالمائة، بحجم يوفق 1150 مليون متر مكعب، فيما سدود حوض أبي رقراق نسبة 62.29 بالمائة، بحجم يصل إلى 674 مليون متر مكعب، بالمقابل استقرت نسبة الملئ في حوض أمر الربيع، عند 18.77 بالمائة، وحجم يقدر ب930 مليون متر مكعب.