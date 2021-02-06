المحجوب: الشعب يرفض وجود قوى خارجية ومرتزقة تفرض إرادتها داخل البلاد

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، رفض الشعب لوجود قوى خارجية ومرتزقة تفرض إرادتها على البلاد، مشددا على ضرورة خروجهم.



وقال اللواء خالد المحجوب في تصريحات إعلامية، مساء السبت، إن الجيش يرحب بنتائج ملتقى الحوار السياسي، والجيش مع أي خطوة تؤمن سيادة ليبيا واستقلالها، داعيا أن يكون "الجسم السياسي" الجديد داعما مهما للجنة (5+5) واتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الليبي، ترحيبه بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئًا الشعب بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشادت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي كان مُمثلا بملتقى الحوار السياسي أسوة بكل الأطراف، وقد أعرب عن دعمه لها، كما وافق ممثلوه على نتائج التصويت.

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.

ولاقي تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، وتمنيات بأن تكون خطوة على طريق الاستقرار، وتفاؤل بمستقبل أكثر استقرارا.