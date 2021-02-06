الكويت.. السجن والغرامة لمن يخالف تعليمات "الصحة"

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلاً يخالف قرارات وتعليمات السلطات الصحية.



وذكرت الوزارة في بيان أنه «نظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد من تفشي لفايروس كورونا المستجد، وفي إطار الجهود المبذولة باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الجائحة، فإن الوزارة تهيب بالسادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاشتراطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وتطبيق كافة قرارات وتعليمات السلطات الصحية». وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأضافت الوزارة «نشدد بأن كل من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية، ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب فعلا يخالف أحكام القانون رقم 1968/8 وقرارات وتعليمات السلطات الصحية، مع الإشارة إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالتدابير التي تتخذها السلطات الصحية وتعليماتها، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وناشدت «جميع المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بقرار منع كافة أنواع التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية وإقامة الحفلات، بما فيها حفلات الأعراس وغيرها، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، ومنع إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها، ومنع الاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة».