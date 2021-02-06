شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ساعات - 4:42 مساءً, 6 فبراير 2021 م
المناطق_واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 470 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”و 3 حالات وفاة و430 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس “كورونا” في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 15 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي .