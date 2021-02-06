إيران ترحب بقرار بايدن وقف دعم 'التحالف العربي' في اليمن

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن إعلان إدارة بايدن وقف دعم حرب اليمن يمكن أن يكون خطوة في اتجاه تصحيح الأخطاء السابقة إن لم يكن مناورة سياسية أمريكية".

وأضافت الوزارة أن وقف دعم التحالف في الحرب على اليمن "لن يكفي لحل الأزمة اليمنية وينبغي استكماله بإنهاء الحصار الجوي والبحري والبري وإيقاف الغارات العسكرية للدول المعتدية بقيادة السعودية".



وقد أعلن بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها.