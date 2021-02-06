تقدر بـ 30 مليار دولار.. نائب يدعو لاستعادة أموال العراق من تركيا

وأكد الخزعلي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه على "ضرورة عدم التفريط بأموال العراق التي بذمة تركيا ومتابعة الحكومة لهذا الملف".

وأضاف أن "المبالغ تقدر بـ 30 مليار دولار، وذلك لخرقها اتفاقية الخط الناقل للنفط التركي العراقي"، محذرا الحكومة من "التراخي في هذا الملف، لاسيما أن العراق في هذا الوقت يمر بأزمة مالية حادة".