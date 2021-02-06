الموارد المائية تعلن اتخاذ إجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن المدن

وأضافت أن "هنالك خطة لخزن مياه السيول للاستفادة منها في موسم الصيف"، مؤكدة "تشكيل غرفة عمليات مخولة لاتخاذ الإجراءات في حال حدوث أي طارئ".

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن اتخاذ جميع الإجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن المدن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012