انت الان تتابع خبر الموارد المائية تعلن اتخاذ إجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن المدن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن اتخاذ جميع الإجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن المدن.
وقال الموارد المائية وفقاً لوكالة الانباء العراقية، "اتخذنا جميع الإجراءات لإبعاد خطر الفيضان عن مدننا وآلياتنا منتشرة على طول مجاري الأنهار والجداول".
وأضافت أن "هنالك خطة لخزن مياه السيول للاستفادة منها في موسم الصيف"، مؤكدة "تشكيل غرفة عمليات مخولة لاتخاذ الإجراءات في حال حدوث أي طارئ".