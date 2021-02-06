أفريقيا تجدد الثقة بمصر.. عضو بهيئة مكتب الاتحاد للعام الثالث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مصر بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر باختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١.

وتولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتباراً من اليوم السبت خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضياً.

وحسب بيان للخارجية المصرية فإن ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تأتي تقديراً لدور الرئيس المصري في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام ٢٠١٩، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الافريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠٢١ أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيساً وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نواباً للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقرراً.

