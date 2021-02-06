تشيسيكيدي رئيسا للاتحاد الأفريقي.. تعهدات وتحديات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، رئاسته للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي للعام 2021 بتعهدات مهمة.

وقال تشيسكيدي، إنه يعتزم خلال ترأسه الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي للعام 2021، على ترسيخ رؤية "اتحاد أفريقي في خدمة الشعوب الأفريقية "، وذلك تكريمًا للآباء ومؤسسي الوحدة الأفريقية.

جاء ذلك خلال كلمة له بالجلسة الإفتتاحية لأعمال القمة الأفريقية الـ34 بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس ابابا والتي عقدت "افتراضيا" لأول مرة بسبب جائحة كورونا.

وشهد مقر الاتحاد الأفريقي حضورا رمزيا لرئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ورئيس المفوضية الأفريقية المنتهية ولايته، موسى فكي، وأجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة، تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد".





وقال تشيسكيدي إن هذه الرؤية المحددة، والتي تعد جزءًا من خطة التنفيذ العشرية الأولى 2014 - 2023 من جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063، ستتمحور حول تسع ركائز إستراتيجية تم تفصيلها بشكل أفضل في خطة عمله لرئاسة الدورة الحالية للاتحاد.

وأضاف: تشكل الفنون والثقافة والتراث أساس النهضة الأفريقية، وتقدم لنا الفرصة للعودة إلى جذورنا بصفتها مجموع اختراعات الإنسان وابتكاراته ونضالاته لضمان بقائه وتطوره.

وتابع: بينما أتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، تواجه قارتنا تحديا كبيرا ، يتمثل في إسكات البنادق في منطقة الساحل، التي تشهد فيها بنات وأبناء إفريقيا تحت وطأة الإرهاب كل يوم، وفي أفريقيا الوسطى، يتعرض سلام واستقرار المؤسسات المنتخبة لاختبار قاس بسبب التمرد والجماعات المسلحة.





وضاربا المثال ببلاده الكونغو الديمقراطية، قال تشيسكيدي: في الجزء الشرقي من بلدي ما زال انعدام الأمن الذي تسببه الجماعات المسلحة المحلية والحركات الإرهابية الأجنبية مستمرا، ولا سيما كذلك على جنوب إفريقيا، المشهورة باستقرارها وسلامتها، حيث ينتشر الإرهاب في الجزء الشمالي من موزمبيق.

ويجتمع قادة الدول الأفريقية، في أول قمة افتراضية لهم، بسبب الجائحة العالمية، حيث سيتم بحث إصلاحات الاتحاد، والقضايا الثابتة والمتجددة من النزاعات والصراعات والتطرف والإرهاب، بجانب المطالبات بالحصول العادل على اللقاحات.





وكالعادة، تطرح القمة اتفاقية منطقة التجارة القارية الحرة، وقضايا أخرى تلازم القمم أينما كانت.

وتسلم، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي 2021 ، خلفا لرئيس جنوب أفريقيا.





ومن أبرز ما تحمله أجندة القمة الأفريقية انتخاب المفوضية الجديدة للاتحاد التي ستتم افتراضيا ومدتها 4 سنوات قادمة على المناصب الرئيسية بالاتحاد وهي رئيس المفوضية ونائبه، ومناصب 6 مفوضين للاتحاد.

وتخضع الانتخابات لأول مرة إلى القواعد الجديدة التي أقرها رؤساء الدول الأفريقية لإصلاح هياكل الاتحاد، فضلا عن القضايا الأخرى الملحة للقارة السمراء والتي تتصدرها الحصول العادل على لقاحات كورونا.

