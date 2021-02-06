محمد بن زايد وعمران خان يبحثان تكثيف التعاون لمواجهة خطر الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وعمران خان رئيس وزراء باكستان جهود مواجهة خطر الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من عمران خان، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الباكستاني تطورات جائحة كورونا، وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها احتواء آثارها.