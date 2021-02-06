بشائر السلطة الجديدة.. اليونان تعيد افتتاح بعثاتها بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية اليونانية إعادة افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس وفتح قنصلية عامة في بنغازي.

وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية عبر "تويتر" أنه في ضوء التطورات الليبية وانتخاب رئيس جديد لمجلس الرئاسة محمد المنفي وأعضائه ورئيس وزراء ليبيا من منتدى الحوار السياسي الليبي بقرار من وزير الخارجية نيكوس ديندياس، تقرر إعادة افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس.



وأضافت في الوقت نفسه ، سيتم إطلاق الإجراءات اللازمة لافتتاح القنصلية العامة لليونان في بنغازي.

كما أصدرت الخارجية اليونانية بيانا ترحب فيه بانتخاب رئيس مجلس رئاسة جديد في ليبيا محمد منفي وأعضائه ورئيس وزراء ليبيا من ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.

وأعربت عن تمنياتها أن يكون تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا، حتى موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم،مساهمة حاسمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام.





وأعربت اليونان عن تطلعها إلى إقامة اتصالات مع الإدارة الجديدة في "الجار ليبيا"، بمجرد توليها السلطة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية على أساس القانون الدولي.

وأضافت أثينا أنها بصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، على استعداد أيضًا لتقديم المساعدة لليبيا من أجل المساهمة في إعادة الإعمار وتعزيز الأمن.

واختتمت اليونان أنه من أجل تهدئة واستقرار ليبيا ، فإن المعيار الضروري هو الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.





وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.

والمنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد هو سفير ليبيا السابق في اليونان وقد غادر منصبه على إثر الصدام ما بين السلطات في أثينا وطرابلس وأنقرة الناتجة عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومتي فايز السراج ورجب أردوغان.