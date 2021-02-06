الإمارات وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة النظيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها،لقاءً افتراضياً مع آرمين لاشيت، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا.



شارك في اللقاء الافتراضي،مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات عبر حسابها بموقع تويتر، بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومن بينها الصناعة والثورة الصناعية الرابعة، والطاقة النظيفة والتغير المناخي والهيدروجين.

وتجمع الإمارات وألمانيا،علاقات متميزة وراسخة بدأت قبل نحو 48 عاما، وتطورت إلى شراكة استراتيجية قوية بفضل حرص قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات.

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وألمانيا في السنوات العشر الأخيرة نموا بنسبة 57.8%.

ويكتسب التعاون الاقتصادي بين البلدين أهمية خاصة، فألمانيا تعد قاطرة الاقتصاد في القارة الأوروبية وتتميز بتنوعها الاقتصادي وارتفاع مستوى الصناعة وجودة قطاع الخدمات.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربيا لألمانيا، فيما تعد ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبيا لدولة الإمارات، وتستحوذ الدولة على ما نسبته حوالي 22% من مجمل التجارة العربية الألمانية.

وتعمل في دولة الإمارات مئات الشركات الألمانية، فضلا عن وجود ما يقارب 14 ألف مواطن ومواطنة من ألمانيا يقطنون في الدولة ويساهمون في مسيرة التنمية.