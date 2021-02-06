شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابو ظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من دولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.. بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.



واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.. إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش تطورات " جائحة كوفيد - 19 " وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.