شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من سفارة دولة الإمارات في الدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت سفارة الإمارات في الدنمارك أنه تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتباراً من غد الأحد.



وذكرت السفارة على حسابها في "تويتر" انه تم :"انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتباراً من 7 فبراير 2021."

وأضافت :"إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك بإجراء اختبار فايروس كورونا والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار كورونا وسلالاتها الجديدة اعتبارًا من 7 فبراير 2021".