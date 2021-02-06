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بيان مهم من سفارة دولة الإمارات في الدنمارك

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان مهم من سفارة دولة الإمارات في الدنمارك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت سفارة الإمارات في الدنمارك أنه تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتباراً من غد الأحد.

 

وذكرت  السفارة على حسابها في "تويتر" انه تم :"انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتباراً من 7 فبراير 2021."

 

وأضافت :"إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك  بإجراء اختبار فايروس كورونا  والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار  كورونا  وسلالاتها الجديدة اعتبارًا من 7 فبراير 2021".

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