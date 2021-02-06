ترحيب عالمي بتشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت منظمات عربية وإسلامية ودول عربية وأجنبية باختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموقتة الليبية من قِبل ملتقى الحوار، برعاية الأمم المتحدة، بعد إعلان الأمم المتحدة، فوز عبدالحميد دبيبة، برئاسة وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، خلال التصويت في جنيف على ممثلي السلطة التنفيذية الموقتة.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطلعه لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة في أقرب فرصة، حتى تشرع في تولي مهامها وتمهد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في نهاية العام الجاري، وجدد المصدر دعم ومساندة الجامعة العربية لكافة الجهود الوطنية المبذولة للوصول إلى حل نهائي ومتكامل للوضع الليبي.

ودعا المصدر إلى توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية المختلفة.

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، من قبل ملتقى الحوار السياسي، كما عبرت عن أملها في أن يؤدي تشكيل السلطة التنفيذية إلى إحلال الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، باتفاق الأشقاء في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

وأعرب عن «أهمية هذه الخطوة للوصول إلى الحل الدائم والشامل، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، ويلبي تطلعات وطموح الشعب الليبي».