شكرا لقرائتكم خبر بايدن يمنع ترمب من التقارير الاستخباراتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن منح سلفه دونالد ترمب إمكانية الوصول المستمر إلى المعلومات الاستخباراتية السرية، كما هو معتاد.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) التلفزيونية نشرت أمس الأول «إن ترمب أظهر سلوكا خاطئا ويمكن أن يسرب معلومات سرية».

ورفض بايدن التكهن بما قد يحدث، لكنه قال «إن ترمب ببساطة لم يعد بحاجة إلى المعلومات»، وشدد الرئيس على أن تقييمه لا علاقة له بتحريض ترمب لأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في أوائل الشهر الماضي، وتساءل بايدن «ما قيمة إعطائه تقارير استخباراتية، ما هو تأثيره على الإطلاق، بخلاف حقيقة أنه قد يخطئ ويقول شيئا ما؟»

ومن المقرر أن تذاع مقابلته مع شبكة (سي بي إس) قبل مباراة دوري كرة القدم الأمريكية اليوم.

وعادة ما يستمر الرؤساء الأمريكيون السابقون في الحصول على تقارير استخباراتية سرية، ولكن قبل أن يحصل عليها ترمب، يجب أن يوافق بايدن.

واتهم منتقدون ترمب بالكشف عن معلومات سرية مرات عدة أثناء شغل منصب الرئيس.