شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتزم إعادة فتح سفارتها لدى طرابلس فوراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - (أ ف ب)

أعلنت اليونان، السبت، عزمها إعادة فتح سفارتها في طرابلس فوراً بعد انتخاب سلطة انتقالية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: إنه «في ضوء التطورات الأخيرة في ليبيا، ستعيد سفارة اليونان لدى طرابلس فتح أبوابها فوراً». وأضافت أنها ستباشر كافة الآليات اللازمة لإعادة فتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي.

وانتخب المشاركون في الحوار الليبي الذين اجتمعوا برعاية الأمم المتحدة في سويسرا، الجمعة، عبد الحميد محمد دبيبة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، ومهمته التحضير لانتخابات وطنية مقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت الحكومة اليونانية رحّبت، الجمعة، بهذه القرارات متمنية أن تسهم في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.