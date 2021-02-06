شكرا لقرائتكم خبر عن مفقود وجريح إثر انفجار للغاز في بوردو الفرنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوردو (فرنسا) - أ ف ب

أعلنت سلطات الفرنسية، السبت، إصابة رجل يبلغ 89 عاماً بجروح خطيرة وفقد شخص، بعدما وقع انفجار في مرأب في مدينة بوردو.

وتشير نتائج التحقيقات الأولية إلى حصول انفجار للغاز دمّر المبنى الصغير وألحق أضرارا بالغة بمبنيين مجاورين.

وأفاد مسؤولو المدينة أن الرجل البالغ 89 عاما يصارع الموت. وتم حتى الآن تحديد هويات تسعة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة جرّاء الانفجار في وقت يعمل نحو 70 عنصر إطفاء في الموقع.

وتستخدم أجهزة الطوارئ الكلاب والمعدات لإزالة الحطام بحثا عن شريكة الرجل المصاب.

ووقع الانفجار بعيد الساعة الثامنة صباحا في حي شارترون في المدينة الواقعة في غرب فرنسا. وتحطّمت نوافذ متاجر قريبة عديدة جرّاء الانفجار، وبينما قطعت إمدادات الغاز عن الحي، قال الناطق باسم شركة توزيع الغاز إريك ديستاراك: "لا نعرف بعد إن كانت شبكة غاز أو عبوات". وأضاف أن عناصر الإطفاء عثروا على قوارير غاز كانت داخل المرآب.