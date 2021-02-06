متاحف فرنسا تطالب بإعادة فتحها ولو «جزئياً»

باريس - أ ف ب

تصعّد المتاحف في فرنسا انتقاداتها لفرض تدابير الإغلاق عليها، إذ ترى أنها لا تستحقها، وقد توالى تقديم العرائض والاقتراحات الملموسة إلى وزير الثقافة لإعادة فتحها بسرعة، على الأقل جزئياً.

وتقدّم نحو 100 من مديري المراكز الفنية ورؤسائها هذا الأسبوع بالتماس تولت نقله إيما لافين من قصر طوكيو في باريس، وجاء فيه: «دعونا نفتح أبوابنا جزئياً، لمدة ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر حتى لو اضطررنا إلى إغلاقها مرة أخرى في حال حدوث حجر عام جديد!».

ورفعت لافين، الجمعة، مع رئيس صندوق «آر نوفا» للصناعات الثقافية فريديريك جوسيه والصحافية فلورانس إلى وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو عشرة مقترحات يمكن تحقيقها بسهولة.

ولا تزال أبواب المتاحف مغلقة منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ككل المواقع الثقافية في فرنسا، ولم تتحقق الآمال في إعادة فتحها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي،ثم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي. ولا يزال بعض المعارض الباهظة الكلفة قائماً من دون زوار، في حين صرف النظر عن استمرار بعضها قبل أن يتمكن أحد من رؤيتها.

وحرصت المتاحف في مطالباتها على تأكيد إدراكها مخاطر تفشي «فيروس كورونا»، وأكّد الملتمسون أنهم جاهزون لتطبيق إجراءات صحية مشددة واستقبال عدد محدود من الزوار. كذلك أبدوا الاستعداد لفتح جزء فحسب من قاعاتهم، في أوقات معينة محدودة.

واستند مقدمو الالتماس في مطلبهم على أن ثمة حاجة ماسّة لتمكين الفرنسيين وخاصة الشباب بينهم من الاطلاع مجدداً على الأعمال الجميلة كوسيلة لمقاومة الاكتئاب والحفاظ على صحتهم النفسية، وبالتالي جعل هذه المرحلة الصعبة «شتاء ثقافياً وتعليمياً».

واستشهد الملتمسون بتجارب إعادة فتتح المتاحف في دول أخرى أبرزها إيطاليا وإسبانيا.

ونشرت صحيفة «لوموند» عريضة أولى وقعها عدد من الشخصيات مثل كارلا بروني والصحافي ستيفان برن شددت على أن «المتاحف هي بلا شك الأماكن التي يسجّل فيها أقل قدر من التفاعلات بين الناس ومن مخاطر انتقال العدوى».

وسأل فريديريك جوسيه: «لماذا لا تُفتَح المتاحف، بينما تُفتَح المكتبات حيث يكون الناس على تماس مع الكتب، والمعارض حيث المساحات ضيقة؟».

الصامت الأكبر

ورجّح جوسيه وهو أيضاً مدير متحف اللوفر أن يكون السبب «الوزن الاقتصادي غير الكبير بالقدر الكافي» لقطاع المتاحف. وأضاف : «المتاحف هي الصامت الأكبر والمئات الذي شاركوا في تقديم الالتماس يعبّرون عما تفكّر فيه الغالبية الصامتة»، وشدد على أن الخطر في المتاحف «هو الأقل» بين المؤسسات الثقافية لأن زوارها يتنقلون فيما يتولى عناصر المراقبة تنظيم الوضع في القاعات.

وأكد أهل القطاع أن متاحفهم جاهزة لاستقبال الجمهور فوراً، وأنها لا تحتاج سوى إلى استدعاء بعض موظفيها، ولا توجد بروفات ينبغي تنظيمها كما هي الحال في المسارح.

وتضمنت الأفكار التي اقترحها جوسيه ولافين وبلقاسم على الوزيرة باشلو خيارات عديدة بينها إعادة الفتح مبدئياً خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما يكون لدى العائلات وقت لزيارة المتاحف أو بالعكس كما هي الحال في إيطاليا خلال أيام الأسبوع.

وفي كل الحالات ستعتمد المتاحف بروتوكولات صحية مماثلة لتلك المعتمدة في المكتبات ودور العبادة والمعارض الفنية،ولحظت المقترحات إيلاء اهتمام أكبر لاستقبال تلاميذ المدارس و إتاحة الزيارات للأماكن التراثية في المناطق التي يكون فيها تفشي الفيروس ضعيفاً ،ويمكن إعطاء الأولوية للمتاحف الصغيرة والمتوسطة.

و أعرب جوسيه عن أمله في أن تؤدي هذه المطالبات إلى تغيير، ولو أدى ذلك إلى «إثارة غيرة» المؤسسات الثقافية الأخرى كالمسارح ودور السينما، وهو معطى تأخذه الحكومة في الاعتبار حتماً.