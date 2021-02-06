شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطيح بالعجوز وسعفان ويحقق مع الشامي بسبب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري برئاسة ابراهيم عثمان على استبعاد الثنائي أحمد العجوز مدير الكرة وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى من الجهاز المعاون للمدرب البوسني دراجان يوفيتش المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد قرر إقالة طارق ابو الليل المدير الإداري للفريق ضمن عدة تغييرات منتظر إجراؤها لتعديل مسار الدراويش بمسابقة الدوري الممتاز.

كما قرر مجلس الإسماعيلي إيقاف اللاعب محمد الشامي صانع ألعاب الفريق وإحالته للتحقيق بسبب تصريحاته بأنه نادم على اللعب للإسماعيلي وعدم الانتقال للنادي الأهلي.

وبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البوسني يوفيتش، الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة فى الجولة 11 بمسابقة الدوري المصري.