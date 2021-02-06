الفريق العلمي لـ«مسبار الأمل» يؤكد جاهزيته لبدء تلقي البيانات

دبي: يمامة بدوان

أكد أعضاء الفريق العلمي لـ«مسبار الأمل» أنهم بكامل الجاهزية، لبدء تلقي البيانات العلمية فور نجاح المسبار في محاولته المصيرية لدخول مداره حول الكوكب الأحمر، عبر 3 أجهزة علمية مبتكرة، يحملها على متنه، هي كاميرا الاستكشاف الرقمية، والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، والمقياس الطيفي بالأشعة.

وأجمعوا أن اللحظات الحاسمة من عمر المهمة المريخية لبدء مهام مسبار الأمل العلمية، سوف تبدأ بعد يومين، حين يباشر المسبار من تلقاء نفسه إبطاء سرعته الهائلة في الفضاء العميق من 121 ألف كلم / ساعة إلى 18 ألفاً، في فرصة وحيدة لدخول مداره العلمي بنجاح.

وأكدوا، أثناء الإحاطة الإعلامية الثالثة والأخيرة، التي جرت بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ونظمها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في منطقة الخوانيج بدبي، أمس، أن الجميع مستعدون لبدء تلقي وتخزين وتحليل البيانات العلمية فور دخول المسبار إلى مدار الالتقاط بنجاح.

لحظات حاسمة

وأوضح المهندس عمران الحمادي، قائد فريق مركز البيانات العلمية، أن المسبار سيكون لمدة 8 أسابيع في مدار الالتقاط، فور دخوله بنجاح إلى المدار الأولي للغلاف الجوي للمريخ، حيث سيتمكن من توفير أول صورة للكوكب الأحمر في مدة من 48 ساعة إلى أسبوع، كي ينشرها لاحقا للمجتمع العلمي، بينما يستغرق تحليلها ومعالجتها 30 دقيقة فقط.

وقال إن اللحظات التي تسبق نجاح المسبار في دخول مدار الالتقاط ستكون حاسمة جداً في مسيرة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ التي امتدت لنحو 7 أعوام حاسمة جداً، لأن أكثر من 1000 جيجابايت من البيانات، سيجمعها المسبار بعد دخول مداره العلمي وبدء مهامه العلمية ليضعها في خدمة المجتمع العلمي العالمي.

ولفت إلى أن المسبار سيحلل الظواهر الجوية على الكوكب الأحمر، مثل العواصف الغبارية، وتغيرات درجات الحرارة، إلى جانب دراسة تنوّع أنماط المناخ تبعاً لتضاريسه المتنوعة، والكشف عن الأسباب الكامنة وراء تآكل سطح المريخ، فضلاً عن تحليل أي علاقات تربط بين الطقس الحالي والظروف المناخية قديماً للكوكب.

وأكد أن فريق مركز البيانات العلمية على أتم الاستعداد لبدء تلقي المعلومات والبيانات العلمية فور مباشرة المسبار لمهامه العلمية بمجرد دخوله مداره حول الكوكب الأحمر، وتحليلها وتخزينها.

نافذة علمية

وقالت المهندسة حصة المطروشي، نائبة مدير المشروع لشؤون العمليات «إن آمالاً كبيرة يعلقها المجتمع العلمي العربي والعلماء والجامعات والمراكز العلمية والأكاديمية والبحثية في العالم على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، لأن المسبار سيكون نافذة علمية مفتوحة للعالم على معلومات علمية حيوية غير مسبوقة عن الغلاف الجوي لكوكب المريخ».

وأضافت: «بنجاح المسبار في دخول مدار الالتقاط، سيبدأ مهامه العلمية في رصد كل ما يتعلق بكيفية تغير طقس المريخ على مدار اليوم، وبين فصول السنة المريخية، ودراسة أسباب تلاشي الطبقة العليا للغلاف الجوي للمريخ، وكذلك تقصّي العلاقة بين طبقات الغلاف الجوي الدنيا والعليا للكوكب، ومراقبة الظواهر الجوية على سطحه. وبذلك يقدم أول صورة شاملة للغلاف الجوي للمريخ».

أجهزة متطورة

فيما أوضح خالد بدري، مهندس أجهزة علمية، أن جهاز المقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء، سيدرس الغلاف الجوي السفلي للمريخ في نطاقات الأشعة تحت الحمراء، وتوفير معلومات من الغلاف الجوي السفلي إلى العلوي، بالتزامن مع ملاحظات من كاميرا الاستكشاف والمقياس الطيفي بالأشعة ما فوق البنفسجية.

وأضاف أن «المسبار سيتكمن، حال دخوله مدار الالتقاط، من بدء تكوين فهم أفضل لدى العلماء حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر ومكوناته وفصوله، وتتبع سلوكيات ومسار خروج ذرات الهيدروجين والأوكسيجين، التي تشكل الوحدات الأساسية لتشكيل جزئيات الماء، الذي هو أساس مقومات وجود الحياة على أي كوكب».

أقرب نقطة

وقالت نورة المهيري، محللة بيانات علمية «إن ما يميز المسبار عن المهام الفضائية السابقة التي درست مناخ المريخ، هو مدارة العلمي الفريد، فهو قريب جداً من خط الاستواء للكوكب الأحمر، ما يعني أنه سيكون في أقرب نقطة من الكوكب على بعد 20 ألف كم، وأبعد نقطة على بعد 43 ألف كم، وسيمكننا من التقاط التضاريس الكاملة للمريخ».

وأوضحت أن مهام جهاز كاميرا الاستكشاف الرقمية، تتمثل في دراسة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر بشكل مرئي، والتقاط صور عالية الدقة للمريخ، وقياس العمق البصري للماء المتجمد في الغلاف الجوي، وقياس مدى وفرة الأوزون، وتقديم صور مرئية للمريخ ملتقطة عبر الغلاف الجوي.