شكرا لقرائتكم خبر عن ملالا والمستقبل وشافاك والفجوة بين الشرق والغرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقد اشتملت فعاليات «طيران الإمارات للآداب»، أمس السبت، على جلسة للناشطة في مجال حقوق الإنسان وخاصة تعليم الإناث الباكستانية ملالا يوسف أصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق، حيث روت من خلالها قصتها ورؤيتها للمستقبل، كما اشتملت على جلسة أخرى للروائية التركية أليف شافاك صاحبة الرواية الشهيرة «قواعد العشق الأربعون» تحدثت من خلالها عن تجربتها الإبداعية التي تستكشف أهمية سد الفجوة بين الشرق والغرب.