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ملالا والمستقبل وشافاك والفجوة بين الشرق والغرب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقد اشتملت فعاليات «طيران الإمارات للآداب»، أمس السبت، على جلسة للناشطة في مجال حقوق الإنسان وخاصة تعليم الإناث الباكستانية ملالا يوسف أصغر حاصلة على جائزة نوبل على الإطلاق، حيث روت من خلالها قصتها ورؤيتها للمستقبل، كما اشتملت على جلسة أخرى للروائية التركية أليف شافاك صاحبة الرواية الشهيرة «قواعد العشق الأربعون» تحدثت من خلالها عن تجربتها الإبداعية التي تستكشف أهمية سد الفجوة بين الشرق والغرب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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