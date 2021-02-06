بالتفاصيل.. محافظ الإسكندرية يحدد مصير عقار كوم الشقافة المائل

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مصير عقار كوم الشقافة المائل، قائلا:" العقار مخالف وسيجري هدمه حتى سطح الأرض حفاظا على السكان".

وحول مصير الـ5 عقارات التي جري إخلائها بمحيط العقار المائل، قال المحافظ خلال تفقده موقع العقار:"سأنتظر قرار اللجنة الهندسية فيما يخص العقارات المجاورة له".

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر اليوم السبت، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضي و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.

وأصدر المحافظ الإسكندرية، عدة قرارات منها تجهيز مدرسة الإخلاص بمنطقة كرموز، لإيواء سكان العقار المائل والـ 5 عقارات المجاورة له التي جرى إخلائها.

وتضمنت قرارات المحافظ تشكيل لجنة عاجلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص السلامة الإنشائية للعقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسي.