"رفض تسليفه".. حبس المتهم بقتل عمه في العياط 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل عمه فى العياط، بعدما رفض إقراضه المال، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يعمل عاملا وأنه يوم الواقعة، طلب من عمه إقراضه مبلغا من المال؛ إلا أنه رفض واحتد عليه فى الكلام، ما أدى إلى تشاجرهما، وتطور الأمر لأن يخرج المتهم سلاحا أبيض ويسدد طعنة نافذة لعمه، ليسقط غارقًا في دمائه، وفر المتهم هاربًا.

وتابعت التحقيقات، أنه تم نقل المجني عليه للمستشفى فى محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم.

وأمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بتشريح جثة شخص قتل على يد ابن شقيقه بعدما رفض إقراضه المال فى الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمركز العياط، وذكر شهود عيان أن المجنى عليه عامل، تعرض للطعن بسلاح أبيض، على يد ابن شقيقه "عامل"، مما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف شهود العيان أن المتهم طلب من المجني عليه مبلغا ماليا، إلا أن الضحية لم يستجب له مما دفع الجاني للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.