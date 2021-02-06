البحرين: إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازين للصراف الآلي

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قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولتين لتفجير جهازين للصرف الآلي في منطقتين مختلفتين يوم الأربعاء.

وذكرت الوزارة في بيان: «تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذاً لغرض إرهابي».

وأضافت أن أعمال البحث والتحري «أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين».