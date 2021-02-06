ولي عهد دبي يستقبل مؤسس “تيليغرام”… “التكنولوجيا تصنع المستقبل”

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 فبراير 2021 06:04 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 6 - فبراير - 2021 5:49 مساءً

عقد ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماعا مع مؤسس تطبيق “تيليغرام” للتواصل الاجتماعي، المبرمج الروسي بافيل دوروف.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان أصدره اليوم السبت، أن الشيخ حمدان تعرف خلال اللقاء على مجمل نشاط منصة التواصل التي تتخذ من دبي مقرا عالميا لها و”ما حققته من تميز في مجال تخصصها خلال فترة وجيزة، وتطلعاتها لتطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة”.

وقال ولي عهد دبي: “التكنولوجيا تصنع المستقبل.. وشراكة دبي مع أهم اللاعبين في القطاع تعزز دورها في تشكيل ملامحه.. ونحن حريصون على لقاء القائمين على هذا القطاع المهم للنقاش والتعرف على السبل التي يمكن من خلالها أخذ التعاون البناء الذي يجمعنا بهم إلى مستويات أرقى تعين على تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة”.

وأشاد الشيخ حمدان بالجهود المبذولة من أجل تهيئة البيئة الأمثل لتحقيق تطلعات شركات التكنولوجيا في دبي.

بدوره، أعرب دوروف، حسب البيان، عن بالغ تقديره لرؤية حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والرعاية التي تتمتع بها في الإمارة مؤسسات القطاع الخاص والشركات العاملة فيها ضمن مختلف التخصصات لاسيما التكنولوجية منها.

ونقل البيان عن مؤسس “تيليغرام” قوله: “دبي مدينة مستقبلية وفرت مناخا جاذبا للشركات الناشئة، من خلال بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة، ما جعلها مركزا مهماً للمواهب من مختلف الجنسيات، وللشركات الناشئة في مختلف القطاعات، والتي تطمح إلى النمو انطلاقاً من دبي نحو العالمية”.

وتصدر “تيليغرام” الذي تقدر قيمته السوقية بأكثر من 20 مليار دولار، في يناير الماضي قائمة التطبيقات من غير الألعاب الأكثر تحميلا على مستوى العالم.

وبلغ عدد مستخدمي “تيليغرام” حتى الآن 570 مليون شخص، انضم 100 مليون منهم إلى التطبيق في يناير الماضي وحده وذلك بحسب RT