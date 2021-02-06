مطالب بإجبار الشركات المنتجة للقاح كورونا على التخلي عن حقوق الملكية

جدة - عبدالحي حسين - دعت قيادات معارضة في فرنسا، قبل قليل من يومه السبت، إلى إجبار الشركات المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا بالتخلي عن حقوق الملكية، والسماح بإنتاجه على نطاق واسع، وتفعيل الخيارات السيادية التي تمكن فرنسا من إنتاج اللقاح.

وتأتي هذه الدعوة بعد أخرى مماثلة صدرت عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ليلة أمس الجمعة، والتي طالب فيها بشكل عاجل مصنعي اللقاحات إلى أن يتشاركوا التقنيات للمساعدة في زيادة الإنتاج بشكل كبير، محذرا من العودة للمربع الأول.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن عدد لقاحات كوفيد-19 التي تم تلقيح الناس بها تجاوز الآن 100 مليون إصابة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

كما أعرب عن قلقه من أن أكثر من ثلاثة أرباع اللقاحات تم استخدامها في 10 دول غنية فقط، محذراً من أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات يعرض التقدم المحرز ضد الوباء للخطر.

وأضاف قائلا: “ما لم نقمع الفيروس في كل مكان يمكن أن نعود في نهاية المطاف للمربع الأول”.

واستطرد: “بعض الدول قامت بالفعل بتلقيح نسب كبيرة من سكانها المعرضين لخطر أقل للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة”، بدون إعطاء أمثلة محددة.

في الوقت نفسه، قال إن “ما يقرب من 130 دولة بها 2,5 مليار شخص لم تقدم بعد جرعة واحدة”.