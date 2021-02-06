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القمةال34 للاتحاد الإفريقي .. جمهورية الكونغو الديمقراطية تتولى الرئاسة لمدة سنة واحدة

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عبد الله التجاني 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تتولى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ابتداء من اليوم السبت، الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي تنعقد عبر تقنية التناظر المرئي، تسلم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسكيدي، صلاحيات السلطة، ليصبح بذلك الرئيس الجديد لهذه المنظمة الإفريقية لمدة سنة واحدة.
وقد افتتح رؤساء دول وحكومات البلدان ال54 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، صباح اليوم السبت، عبر تقنية التناظر المرئي، أعمال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب.
وتحت عنوان “الفنون والثقافة والتراث .. روافع من أجل بناء إفريقيا التي نريد”، سيتابع المشاركون في هذه القمة تقريرا حول التقدم المحرز فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الإفريقي لجائحة فيروس في إفريقيا.
كما سيتطرق رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء لتنفيذ الإصلاح المؤسسي للاتحاد، مع التركيز على التقرير المرحلي الذي سيقدمه الرئيس الرواندي، بول كاغامي، بصفته قائدا للإصلاح المؤسسي.
ومن أبرز محاور هذه القمة العادية، أيضا، انتخاب قيادة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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