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بيان مهم من سفارة دولة الإمارات في الدنمارك

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من سفارة دولة الإمارات في الدنمارك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 6 فبراير 2021

أكدت سفارة الإمارات في الدنمارك أنه تم رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتباراً من غد الأحد.

 

وذكرت  السفارة على حسابها في "تويتر" انه تم :"انهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة #الدنمارك وقبول اختبارات السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتباراً من 7 فبراير 2021."

 

وأضافت :"إلزام القادمين من جميع الدول إلى مملكة الدنمارك  بإجراء اختبار فايروس كورونا  والعزل مدة 10 أيام للحد من نقل وانتشار  كورونا  وسلالاتها الجديدة اعتبارًا من 7 فبراير 2021".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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