مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة

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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة 14 – 20 يناير 2021، في قسم التسجيل والفرز 1.674 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 64 شخصا، وعيادة التنويم 76 مستفيدا، وصرفت الأدوية ل 1.820 شخصا.

وراجع قسم المختبر 846 فردا، و قسم المصابين بالأوبئة 1.674 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.347 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات، ووزعت الناموسيات على 2.600 شخصا.