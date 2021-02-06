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مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 4:24 مساءً, 6 فبراير 2021 م

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واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع العيادات خلال الفترة 14 – 20 يناير 2021، في قسم التسجيل والفرز 1.674 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 64 شخصا، وعيادة التنويم 76 مستفيدا، وصرفت الأدوية ل 1.820 شخصا.
وراجع قسم المختبر 846 فردا، و قسم المصابين بالأوبئة 1.674 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1.347 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 16 مستفيدا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات، ووزعت الناموسيات على 2.600 شخصا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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