شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: حصيلة الإصابات بكورونا تصل إلى 26.8 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 5ر0 مقارنة بنفس الوقت امس الجمعة حتى الساعة السابعةو4 دقائق صباح اليوم السبت ، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 8ر26 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مطابقة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 5ر0 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 4ر3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 5ر0 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.

وشهدت كاليفورنيا اكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي حيث بلغ عدد الوفيات .570