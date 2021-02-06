شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير جهازي صراف آلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الأجهزة الأمنية بالبحرين عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير الجاري تنفيذا لغرض إرهابي.

وبعد تأمين الموقعين، وإجراء طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بمعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري ، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري، جارية.

ودلّت التحريات الأولية أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.