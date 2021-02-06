انت الان تتابع خبر قبيلة 'السواعد' تصدر بياناً بشأن مدير التقاعد السابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كما طالبت القبيلة في البيان الذي تلقت الخليج 365، نسخة منه، رئيس الجمهورية بتطبيق المواد (37، 19، 15) من الدستور وبما يضمن عدم هدر كرامة الانسان العراقي واحترام حقوقه الاساسية.

ودعت الى عرض الساعدي على لجنة طبية جديدة وبصورة عاجلة.



واعتقلت قوة امنية، في ايلول 2020، مسؤولين عراقيين عدة، بينهم مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد عبد الجليل الساعدي، ضمن عمليات لجنة التحقيق بملفات الفساد التي شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.