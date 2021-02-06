أول تعليق من البرلمان المصري على قرار واشنطن بإبقاء سفارتها في القدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبرت لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري أن قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة لدى إسرائيل في القدس هو قرار "باطل".

ووصف النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس بـ"الباطل".

وشدد أباظة على أنه "وفقا للواقع، وطبقا لمقررات وقرارات الشرعية الدولية، فإن القدس من الأراضي الفلسطينية المحتلة"، محذرا من أن "هذه التصرفات الأمريكية، تعرقل مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وتؤدى لفقدان الثقة في الولايات المتحدة كوسيط في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

كما أشار إلى القرار 478/ 1980، الذي أصدره مجلس الأمن، والذي قضى باعتبار القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية باطلا، لافتا إلى "مخالفات إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن مدينة القدس، لأنه ضد الشرعية الدولية، ومخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وتعديلاتها المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال".

وأكد أباظة أن "قرار ترامب مخالف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، وغيرها، بشأن التوصيف القانوني للأراضي المحتلة"، مضيفا أن "هذه الأحكام ملزمة ليس فقط لإسرائيل، بل لجميع لدول الأخرى أيضا".

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة واشنطن بـ"التراجع عن مثل هذه القرارات المخالفة للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، ولأحكام اتفاقية جنيف"، مشددا على "أهمية التدخل العاجل من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، للانتصار للقانون والشرعية الدولية".