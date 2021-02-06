شكرا لقرائتكم خبر عن مصري - أمريكي يترأس أعرق مجلة قانونية بجامعة هارفارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

انتخب حسن شهاوي المصري - الأمريكي رئيساً لتحرير مجلة متابعات هارفارد القانونية، التي بدأت الصدور عام 1887 من مدرسة القانون بجامعة هارفارد الشهيرة. وقال شهاوي في تصريحات، إنه يأمل أن تعزز الخطوة من الاعتراف في الأوساط الأكاديمية بأهمية التنوع في المجتمع الأمريكي.

وتخرج شهاوي من جامعة هارفارد العام 2016 بدرجة البكالوريوس في التاريخ ودراسات الشرق الأدني. والتحق بجامعة أكسفورد بصفته باحثاً للحصول على الدكتوراه في الدراسات الشرقية ودرس الشريعة الإسلامية.