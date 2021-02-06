شكرا لقرائتكم خبر عن «5+ 5» الليبية ترحب بالسلطة الجديدة وتبدأ نزع الألغام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي «توج في جنيف باختيار مجلس رئاسي ورئيس حكومة موحدة»، معلنة عن التطورات الأخيرة لاجتماعاتها. وأعلنت اللجنة في بيان، السبت، عملية البدء الفعلي في نزع الألغام ومخلفات الحرب بداية من 10 فبراير/شباط الجاري تمهيداً لفتح الطريق الساحلي. كما أعلنت أن لجنتها الفرعية لإخلاء خطوط التماس سوف تباشر إعادة تمركز القوات بعد إتمام عملية نزع الألغام في المنطقة المحددة والمتعلقة بفتح الطريق الساحلي. وثمنت اللجنة «التزام القادة الميدانيين الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، والذي هيأ الظروف والأجواء المناسبة لمزيد من عمليات إطلاق المحتجزين وإنتاج عملية سياسية جادة أدت إلى تشكيل مجلس رئاسي وتسمية رئيس حكومة وحدة وطنية». وأضاف البيان: إن اللجنة تؤكد تنفيذ بنود وأحكام وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، وتصر على المضي قدماً في عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب فوراً، مكررة مطالبتها إلى مجلس الأمن بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين بـ«إلزام الدول التي يتبع لها المقاتلون الأجانب والمرتزقة بسحبهم فوراً من الأراضي الليبية» (وكالات)