الذكرى الثامنة لاغتيال بلعيد تؤجج الاحتجاجات التونسية



احتشد آلاف التونسيين، السبت، في مسيرة احتجاجية كبيرة في جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، إحياء للذكرى الثامنة لاغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد. ونُظمت المسيرة بدعوة من أحزاب ومنظمات مدنية، وتخللها تدافع بين المتظاهرين وقوات الأمن التي سارعت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية، فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان، إلى التظاهر «رفضاً للتضييق على الحريات».

ورفع المحتجون شعارات تتهم رئيس حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي باغتيال بلعيد. كما طالبوا بالتسريع في الكشف عن المتورط الحقيقي في الجريمة النكراء.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريحات صحفية، إن «حركة النهضة تعرقل مسار كشف حقيقة الاغتيال الذي استهدف شكري بلعيد، نظراً لتحملها المسؤولية السياسية والأخلاقية والجزائية في هذه القضية».

وتعالت الهتافات في المسيرة للمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وإطلاق سراح الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات المعيشية الشهر الماضي.

وأصدرت قرابة 50 منظمة وحزباً سياسياً من مكونات المجتمع المدني، بياناً سمته الـ«66»، لدعوة كل التونسيات والتونسيين إلى المشاركة بكثافة في احتجاجات السبت، رفضاً للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الأزمة الاقتصادية المستفحلة منذ 2010.

وقال شهود إن شرطة مكافحة الشغب فرضت طوقاً حول وسط المدينة، ومنعت السيارات وكثير من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة، مع بدء تجمع المئات.

وانتقدت أحزاب سياسية في الأيام الأخيرة تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها تونس، منذ أواخر يناير الماضي، وقُتل خلالها أحد المحتجين، لكن وزارة الداخلية عبرت، الجمعة، عن رفضها الاتهامات الموجهة إليها بعدم احترام حقوق الإنسان، معتبرة ذلك «هجمة تستهدف هياكلها».

وقالت الوزارة في بيان، إن «تلك الهجمة ارتقت إلى مرحلة المساس باعتبار منظوريها (الموظفين التابعين لها) بدعوى عدم احترام حقوق الإنسان، والاعتداء على المواطنين، وإساءة معاملتهم».