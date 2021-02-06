شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التونسية تغلق وسط العاصمة لمنع الاحتجاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس – رويترز

طوّقت الشرطة التونسية منطقة واسعة بوسط العاصمة، السبت، وأغلقت الطرق لمنع احتجاج كبير بدعم من الاتحاد التونسي للشغل، مما أثار انتقادات غاضبة من أعضاء البرلمان.

وكان من المتوقع أن تتجمع أعداد كبيرة لإحياء ذكرى مقتل ناشط بارز عام 2013، وللاحتجاج على انتهاكات من جانب الشرطة.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة، تعبيراً عن الغضب من انعدام المساواة، ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير، وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية عن إساءة معاملة المحتجزين.

وقال محمد عمار، عضو البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي، إنه اتصل برئيس الوزراء احتجاجاً على إغلاق وسط تونس.

وأعاد توتر الأجواء إلى الأذهان حالة الاستقطاب السياسي، بعدما اغتيل المحامي والناشط العلماني شكري بلعيد في فبراير/ شباط 2013.

وأثار مقتله موجة احتجاجات حاشدة في تونس أدت إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية المتشددة والعلمانية الرئيسية لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.