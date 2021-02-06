شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إحباط عمليتين إرهابيتين والقبض على عدد من المشتبه بهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : "الخليج"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، السبت، إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك، والقبض على عدد من المشتبه بهم، وفق ما ذكرت "وكالة الأنباء البحرينية" (بنا).

وجاء في البيان الرسمي للوزارة، أنه في إطار الجهود الأمنية المبذولة لحفظ الأمن، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني من إحباط عمليتين إرهابيتين، استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم وجدحفص بمحافظة العاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين بتوقيتين مختلفين من صباح الأربعاء 3 فبراير 2021 تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأوضحت الوزرارة أنه بعد تأمين الموقعين، وقيام طواقم مسرح الجريمة والمختبر الجنائي والجهات المختصة الأخرى بإجراء المعاينة ورفع الأدلة المادية، تم مباشرة أعمال البحث والتحري، والتي أسفرت عن القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري، جارية.

ودلت التحريات الأولية أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين المذكورين بعد الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ بين عدد منهم . وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة