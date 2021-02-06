شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن وبروكسل تدعمان تظاهرات المعارضة في بيلاروسيا وموسكو «غاضبة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (واشنطن - أ ف ب)

أشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالمتظاهرين في بيلاروسيا الذين ما زالوا يحتجون بعد ستة أشهر من الانتخابات المتنازع عليها، في خطوة أثارت غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والأوروبيون إنهم دعموا «يوم الوحدة» الذي دعت إليه زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تؤكد أنها هزمت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو حليف بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين: «ما زلنا مذهولين بالقوة الاستثنائية للشعب البيلاروسي، وصموده وشجاعته في مواجهة القمع المستمر».

وأضاف: «يواصلون المطالبة بالحرية والديمقراطية، أُلهم العالم بشعب بيلاروسيا، خصوصاً النساء اللواتي يتظاهرن سلمياً من أجل الحق في أن يكون لهن صوت في مستقبل بيلاروسيا».

وتابع برايس أن الولايات المتحدة دعمت «حواراً سلمياً وشاملاً» في بيلاروسيا، حيث واصل المتظاهرون الاحتجاج في الشوارع.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مماثلاً قال فيه إن «آلافاً عدة» أوقفوا في بيلاروسيا، مشيراً إلى «مئات من حالات التعذيب الموثقة».

وقال بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض المعني بتوسيع الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، إن «الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف بحزم بجانب شعب بيلاروسيا»، وتعهدا بتقديم الدعم الاقتصادي لبيلاروسيا ديمقراطية.

