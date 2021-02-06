شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار كبير للشرطة الهندية لمنع احتجاجات جديدة للمزارعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

انتشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة في أنحاء الهند، السبت؛ لمنع تظاهرات جديدة يهدد مزارعون بتنظيمها رفضاً لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم.

وتم إغلاق عشر محطات مترو في وسط نيودلهي؛ حيث نزل مزارعون على جراراتهم الشهر الماضي في تظاهرة شهدت مواجهات، فيما انتشر آلاف من عناصر الشرطة على حواجز طرق عند تقاطعات رئيسية.

ودعت نقابات المزارعين إلى احتجاجات بقطع الطرق في أنحاء البلاد في آخر يوم تحرك، وأفادت تقارير إعلامية بحدوث احتجاجات معزولة لمزارعين وأنصارهم في طرق ونقاط عبور مدفوعة في العديد من الولايات، لكن من دون أي مشكلات.

ويعتصم عشرات آلاف المزارعين في خيم على طرق بأطراف نيودلهي منذ نوفمبر/تشرين الثاني؛ للمطالبة بإلغاء إصلاحات تحرر أسواق منتجاتهم الزراعية.

ويقول المزارعون: إن التغيرات ستؤول بالقطاع الزراعي المهم إلى الوقوع تحت سيطرة تكتلات كبرى.

وبعد الاضطرابات التي شهدتها العاصمة في 26 يناير/كانون الثاني، تعهدت نقابات المزارعين بأن يكون أي تحرك جديد، سلمياً.

وخارج نيودلهي، نشرت أعداد كبيرة من الشرطة في الولايات الزراعية الرئيسية «أوتار براديش، هاريانا، والبنجاب».

وقال المتحدث باسم شرطة أوتار براديش، أتول سريفاستافا في تصريح صحفي: «هناك انتشار ملائم للقوات في مناطق حساسة»، مضيفاً: «سنعمل على منع وقوع مشكلات تتعلق بالقانون أو النظام».