شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الرئيس ديبي يرشحه رسمياً لولاية سادسة في تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

نجامينا - أ ف ب

رشح حزب «حركة الإنقاذ الوطنية» الذي يقوده إدريس ديبي إتنو السبت، الرئيس التشادي رسمياً لولاية سادسة للانتخابات التي ستجرى في 11 نيسان/إبريل المقبل.

وقال ديبي الذي يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماًأمام أنصار حزبه: «إذا كان الحماس الذي يثيره دائماً اختياري كمرشح للانتخابات الرئاسية لا يزال قوياً، فإن شعوري اليوم أعمق بكثير».

وستلي الاقتراع الرئاسي انتخابات تشريعية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بعد تأجيلها عدة مرات منذ 2015.

ومنعت الحكومة الاثنين تظاهرات عدة خططت لها المعارضة هذا الأسبوع، للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وتناوب سياسي، مشيرة إلى خطر «الإخلال بالنظام العام».