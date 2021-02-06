أمريكا .. فيرجينيا أول ولاية تلغي عقوبة الإعدام في الجنوب

فيرجينيا - أ ف ب

تقترب ولاية فيرجينيا الأمريكية، صاحبة السجل الحافل على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام على الأراضي الأمريكية، من أن تصبح أول ولاية تلغي عقوبة الإعدام بين الولايات الجنوبية التي كانت تمارس التمييز العنصري سابقاً.

فبعد نقاشات محتدمة، أقر مجلس مندوبي هذه الولاية المجاورة للعاصمة الفيدرالية واشنطن يوم الجمعة قانوناً يلغي عقوبة الإعدام، بأكثرية 57 صوتاً مؤيداً، مقابل 41 معارضاً.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الأربعاء قانوناً مشابهاً لكن بصياغة مختلفة قليلاً، ويمكن الجمع بين النصين القانونيين قبل إحالة اقتراح قانون موحد إلى حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورثام الذي أعلن عزمه التوقيع على القانون.

وقالت رئيسة المجلس الديمقراطية إيلين فيلر-كورن إنها «مرحلة تاريخية نحو نظام قضائي أكثر عدالة».

ولا تزال عقوبة الإعدام مسموحة قانوناً في الولايات المتحدة، لكنها آخذة في التراجع على صعيد القانون والتطبيق منذ حوالي عقد، وقد ألغت 22 ولاية هذه العقوبة، فيما جمّدت ثلاث ولايات (كاليفورنيا وأوريغون وبنسيلفانيا) العمل بها.

ورغم أنها ليست الأولى في هذا المسار، لكن قرار فيرجينيا الخوض في هذا المسار يرتدي دلالات هامة، لأن هذه الولاية طبقت خلال القرون الأربعة الأخيرة عقوبة الإعدام أكثر من أي ولاية أخرى على الأراضي الأمريكية، وأيضاً لأن أياً من الولايات الكونفدرالية الأمريكية السابقة لم تخط هذه الخطوة بعد.

وقد شهدت ولاية فيرجينيا سنة 1608 ما اعتُبر أول عملية إعدام على الأراضي الأمريكية نُفذت في حق عسكري متهم بالتجسس.

ومذاك، نفذت الولاية 1391 حكماً بالإعدام، وفق مركز المعلومات بشأن عقوبة الإعدام.

وفي العقود الأخيرة منذ إعادة المحكمة العليا الأمريكية عقوبة الإعدام سنة 1976، احتلت فيرجينيا المرتبة الثانية بين الولايات الأمريكية الأكثر تنفيذاً لهذه العقوبة خلف تكساس.

وكانت فيرجينيا تضم خلال فترة معينة عاصمة الولايات الكونفدرالية، كما أن تطبيقها عقوبة الإعدام متصل بماضيها على صعيد الاستعباد، إذ إن أكثرية الأشخاص الذين أنزلت في حقهم العقوبة كانوا من السود.