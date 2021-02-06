إيقاعات بلاد الرافدين تنساب في افتتاح «هلا بالمجاز»



بين عذوبة المواويل العراقية، وإيقاعات الفرح القادم من بلاد الرافدين، عاش محبو الأغنية العربية، الجمعة، ليلة لا تنسى خلال الحفل الذي أحياه علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي، في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة.

وأطلّ النجوم العراقيون في مستهلّ الحفل على الجمهور الذي استقبلهم بالتصفيق والهتاف؛ ليقدموا له رائعتهم «تعال»، التي اشتهروا بها، ووجدت طريقها نحو قلوب الملايين في الوطن العربي.

وعبّـر النجوم عن سعادتهم بلقاء جمهورهم الإماراتي والعربي على أرض الشارقة، وتقديم أعمالهم على خشبة مسرح المجاز الذي وصفوه بالصرح الفني والثقافي المهم في الوطن العربي، كما ثمّنوا الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المسرح في احتضان الفعاليات الفنية والموسيقية التي تستضيف سنوياً أهم النجوم العرب والأجانب.

بعدها، اعتلى علي جاسم خشبة المسرح، ليقدم لجمهوره أغنية «تره تره» التي سبقها بموال، وتبعها بأغنية «يا نبعة الريحان»، وهي من التراث العراقي.

وأعاد علي جاسم جمهوره إلى أزقة العراق، مؤدياً موال الفنان الكبير ناظم الغزالي «أقول وقد ناحت بقربي حمامة»، ليقدم بعدها أغنية الفنان ماجد المهندس، التي لحنها، «أوقعلك عقد». واستكمل بواحدة من أجمل أغنياته التي اشتهر بها «لحقتني للبستان»، ذات الإيقاعات السريعة، ليعود مرّة أخرى للطرب العراقي الأصيل عبر «ميحانة»، أتبعها برائعة الفنان الكبير إلهام المدفعي «بويا محمد» التي استهلها بالموال الشهير «أون ولا نمت ساعة بالليل». وختم جزء الحفل الأول مرحّباً بمصطفى العبد الله وقدما معاً أغنية «هوى».

وانطلق مصطفى العبد الله مقدماً «وحق الي يعلم الغيب»، و«انترس شيب» التي كان بطلها الطبل العراقي، و«الله يا جمالك»، وبعد موال أهدى بلاده أغنية «هذا العراق».

وعلى إيقاعات رائعته «مفرفش» حلّق العبدالله بجمهوره نحو آفاق من الفرح والجمال، ليتنقّل بعدها إلى «حلو حلو»، وهي واحدة من الأغنيات التي طرحها العام الماضي بشكل مشترك مع علي جاسم، وحظيت بشهرة واسعة، ليوّدع بعدها جمهوره بأغنية «أتحدى واحد»، وقدمها مع محمود التركي الذي رحّب به على خشبة المسرح.

التركي كان مسك الختام بتوليفة من أجمل الأغنيات بدأها بـ «هسه شنو»، وأتبعها بـ«ضمني ضمني»، و«ما بيك غير العافية»، و«راح اجيك»،«تدرون شقلي» و«شالع قلبي».

ولبّى التركي طلب محبيه، وقدّم لهم أغنية «توقع على الجرح»، وهي أحد أعماله التي أطلقها قبل سنوات، ليستقبل بعدها علي جاسم ويقدم معه رائعتهما «راحتي النفسية»، وانضّم إليهما مصطفى العبدالله في وداع الجمهور على إيقاعات أغنية «تعال».